Per eventi privati i vigili a pagamento, il nuovo regolamento al vaglio del Consiglio

La Giunta, su proposta dell'assessore Cicala, ha approvato il provvedimento che presto approderà in aula. E che disciplina i servizi della polizia municipale a Messina

MESSINA – I servizi della polizia municipale per eventi privati a pagamento a Messina. L’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore con delega alla Polizia municipale, Roberto Cicala, ha approvato un regolamento che disciplina i servizi di sicurezza e di polizia stradale resi dai vigili su richiesta di soggetti privati. La norma riguarda “manifestazioni, eventi e attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza pubblica e sulla fluidità della circolazione”. L’obiettivo è introdurre regole chiare su “procedure, costi e modalità di impiego del personale”. Il regolamento sarà a breve sottoposto al Consiglio comunale per la deliberazione di sua competenza.

Un cambiamento a beneficio del Comune di Messina, che “sostiene costi derivanti dall’impiego di personale e mezzi”.

I servizi di sicurezza e polizia stradale per eventi privati e il nuovo regolamento

Secondo il nuovo regolamento, se approvato dal Consiglio, i servizi saranno a pagamento per eventi come concerti, sagre, fiere, manifestazioni sportive, riprese cinematografiche, lavori e iniziative private che comportano modifiche alla viabilità o una straordinaria affluenza di persone e veicoli. Restano gratuiti solo nei casi di pericolo imminente per l’incolumità pubblica o privata. Sono esclusi dal pagamento i servizi rientranti nei compiti istituzionali essenziali e quelli legati a iniziative di prevalente interesse pubblico, come gli eventi organizzati dal Comune, da altri enti pubblici o le attività strettamente riconducibili agli atti di culto.

Il patrocinio comunale, però, non esonererà i promotori privati dal sostenere i costi dei servizi richiesti. Gli organizzatori dovranno presentare domanda almeno 30 giorni prima dell’evento. Il Comando della polizia municipale valuterà l’impatto sulla sicurezza e sul traffico, definirà il numero di operatori e i mezzi necessari e quantificherà il costo del servizio. È previsto il versamento di un acconto o, per gli eventi minori, il pagamento in un’unica soluzione.

Al termine della manifestazione verrà redatta una rendicontazione finale e, in caso di mancato pagamento, il Comune potrà procedere alla riscossione coattiva.

Con questo regolamento, l’obiettivo, da parte dell’amministrazione comunale, è quello di garantire “sicurezza, trasparenza e certezza delle regole”, assicurando che i costi dei servizi aggiuntivi non gravino sulla collettività. Ora, per l’approvazione, sarà necessario il passaggio in Consiglio comunale.