Per i sostenitori del Messina ci sarà il kit del tifoso, negozio fisico presso "I Like Sport" - Tempostretto

MESSINA – Nell’attesa presentazione dello store del Messina, avvenuta a “L’Ambiente Stadium” di Bisconte, insieme al direttore operativo Angelo Costa era presente anche Roberto Zuccalà, responsabile del negozio “I like sport” di viale San Martino. Svelato dunque il partner che ha ha dato una mano al Messina per restituire ai tifosi la possibilità di vestire prodotti ufficiali della propria squadra, “Messina è la tredicesima città d’Italia e se lo merita” ha detto Zuccalà.

La società con questa mossa andrà a coprire così anche la richiesta dei tanti messinesi che ormai risiedono fuori città e difatti, oltre alla possibilità di acquistare i prodotti dentro il negozio di viale San Martino in uno spazio dedicato, potrà farlo online. In vendita tra circa una settimana il kit del tifoso, che sarà disponibile prima perché firmato da Errea, distributore storico di I like sport e avrà dei prezzi economici. Mentre per i kit gara della Givova, scelti dai tifosi tramite un sondaggio social, bisognerà aspettare metà settembre. Il direttore Costa ha anche precisato che i giocatori avranno le divise da passeggio, tute griffate Messina con cui potranno andare in giro ed essere così riconoscibili.

Piano marketing e nuovo speaker

Nel corso della conferenza stampa il direttore operativo ha fatto presente che è stato già predisposto un piano marketing che sarà rivolto a imprenditori di Messina e provincia che potranno farsi avanti. Mentre sugli abbonamenti ha preso tempo ma anche su questo argomento è chiara l’intenzione di voler fare bene e presto.

In chiusura l’addetto stampa Davide Gambale ha ricordato un’altra novità, che era stata anticipata tramite social, che riguarda la voce del Messina nella prossima stagione. Infatti a presentare i giocatori all’inizio delle partite scandendo i loro nomi e, si spera tante volte, ad esultare dopo i loro gol come speaker sarà Vincenzo Maira, conosciuto come Speaker Maira.

