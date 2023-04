Per il Cineclub dei piccoli, due proiezioni omaggio con Tempostretto - Tempostretto

Al Lux di Messina, domenica 30 aprile alle 16.30, “Zog” e “Topo brigante”

MESSINA – Domenica 30 aprile nuovo appuntamento con le proiezioni del Cineclub dei Piccoli al Cinema Lux. In arrivo “Zog” e “Il topo brigante”, e ancora ingressi omaggio per i lettori di Tempostretto.

Dopo la bella accoglienza per i primi due appuntamenti, prosegue la rassegna “Il Cineclub dei Piccoli”, organizzata dall’omonimo festival al Cinema Lux in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Libreria Ciofalo – Mondadori Bookstore Messina.

In vetrina ancora una volta i film prodotti dalla rinomata società inglese Magic Light Pictures e tratti dai bestseller letterari per l’infanzia di Julia Donaldson.

Il nuovo appuntamento, previsto per domenica 30 aprile alle 16.30, prevede la proiezione di “Zog” e “Topo brigante”, due simpatiche avventure che parlano di draghi, principesse e roditori spadaccini.

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono 20 biglietti omaggio per bambini di età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com indicando un nominativo e il numero dei posti da riservare. Il Cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsto.

ZOG

(Gran Bretagna/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27′)

Zog è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane ragazza dovrà aiutare Zog a superare la dura prova che lo attende: catturare una principessa e vincere l’agognata stella d’oro.

IL TOPO BRIGANTE

(The Highway Rat, Gran Bretagna/2017) di Jeroen Jaspaert (25′)

La vita non è semplice per gli altri animali a causa di un avido topo che attraversa in lungo e in largo il bosco rubando tutto il loro cibo. Ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce, il roditore non si ferma davanti a nulla pur di saziare la sua fame. Il brigante avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie all’intervento di un’anatra molto furba.

Animazione. Dai 3 anni in su.

La rassegna Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si svolgono ogni sabato e ogni domenica pomeriggio con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.