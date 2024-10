Per il Ct Vela Messina seconda sconfitta consecutiva in trasferta

Si complica la situazione nel girone per i campioni d'Italia in carica

CREMA – Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Circolo del Tennis e della Vela che cede, per 5 a 1, anche sui campi di Crema, nell’incontro valevole per la terza giornata del girone 2 del campionato di A1 di tennis maschile a squadre. Contro la capolista solitaria del raggruppamento (in virtù della sconfitta interna di Sinalunga contro l’Ata Battisti) la gara si è messa in discesa per i padroni di casa dopo i singolari, conclusisi con il punteggio di 3 a 1.

Assente Fausto Tabacco, impegnato in Tunisia, nell’Itf di Monastir (15mila dollari il montepremi) che lo ha visto uscire sconfitto solo in finale per mano del belga Kimmer Coppejans (7-6, 6-2 lo score), il fratello Giorgio ha perso in due set contro un ottimo Riccardo Bonadio. In contemporanea, Andrea Arnaboldi piegava pure la resistenza di Franco Egea portando Crema sul 2 a 0. Con Fabio Varsalona che rimediava 4 game contro Lorenzo Brescianini, l’austriaco Gerald Melzer, dopo due ore e mezza di gioco, aveva la meglio di Samuel Vincet Ruggeri.

Melzer, sotto di un break nel primo set, riusciva a imbrigliare il gioco potente di Vincent Ruggeri e conquistava 7-5 la prima partita. Il giocatore di casa vinceva agevolmente il secondo set (6-1), ma nel parziale decisivo usciva fuori tutta la classe e l’esperienza del mancino viennese che scappava sul 5 a 2, accusava una lieve flessione permettendo a Vincent Ruggeri di risalire sino al 4-5, ma nel decimo game strappava il serivizio all’avversario, rinviando tutto ai doppi. Doppi che, però, sorridevano entrambi a Crema che chiudeva, quindi, sul 5 a 1. Domenica prossima, a Trento, sfida molto importante per evitare l’ultimo posto del raggruppamento.

Tc Crema-Ct Vela 5-1

Arnaboldi-Egea 6-3, 7-6 (6)

Bonadio-G. Tabacco 6-2, 6-3

Brescianini-Varsalona 6-1, 6-3

Vincet Ruggeri-Melzer 5-7, 6-1, 4-6

Arnaboldi/Vincent Ruggeri-Egea/G.Tabacco 6-3, 6-3

Bonadio/Brescianini-Melzer-Varsalona 7-6 (5), 6-1

La terza giornata

Risultati. Tc Crema-Ct Vela 5-1; Tc Sinalunga-Ata Battisti 2-4.

Classifica: Tc Crema 7; Tc Sinalunga 4; Ct Vela e Ata Battisti 3.

Prossimo turno (27/10/2024): Tc Sinalunga-Tc Crema; Ata Battisti-Ct Vela.

