Akademia-Pisa, Ferrara: “Siamo pronti a questa fase intensa di campionato”

Arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Diop, il vice Ferrara in conferenza stampa loda il lavoro del gruppo. Coach Bracci (Pisa): "Partita a senso unico"

MESSINA – Al termine della partita contro Castelfranco Pisa, vinta per tre set a zero, volti rilassati in casa Akademia Sant’Anna. Notizie confortanti anche per Bintu Diop che dopo il giramento di testa sta bene. In conferenza stampa a raccontare la partita il secondo allenatore Flavio Ferrara che ha commentato così la sfida: “È una prestazione importante, questa partita rappresenta un’opportunità di crescita, è stato uno step in più. Pisa non ha mai mollato, abbiamo incontrato una squadra decisa a fare bene, brave le nostre ragazze che hanno saputo interpretare la partita. Ottima prestazione in difesa e cambio palla, oggi si è visto che sappiamo fare le cose bene insieme e siamo concentrati sul prosieguo del nostro campionato”.

Sulla partita in sé l’assistente di coach Fabio Bonafede sottolinea gli aspetti positivi: “La partita è stata molto chiara, le ragazze si sono unite facendo bene, sapevamo che se le avessimo lasciate giocare le toscane hanno individualità. Siamo preparati ad affrontare questa fase intensa del nostro campionato con diverse partite in pochi giorni. Abbiamo iniziato a lavorare a questo avversario lunedì e al di là della classifica, abbiamo individuato i punti di forza e poi li abbiamo neutralizzati. Aurora (Rossetto, ndr) oggi grande prestazione ed è un piacere vedere giocare insieme così tutte le nostre atlete”.

Aurora Rossetto, mvp della partita e schiacciatrice di Akademia Sant’Anna: “Siamo felici della partita di stasera e di cosa abbiamo dimostrato in campo, oggi ho fatto bene e sono stata nominata come migliore in campo anche grazie alle mie compagne, siamo contente e spero sia stata una bella partita anche da vedere. Cerchiamo sempre di migliorare e non vogliamo fermarci qui. Sicuramente la crescita mia personale è frutto di tutto l’ambiente e il resto dello staff, non voglio sentirmi arrivata ma migliorarmi ancora”.

Le dichiarazioni dei tesserati di Castelfranco Pisa

Marco Bracci, allenatore Castelfranco Pisa: “La partita è stata a senso unico e le avversarie di Messina sono molto forti, tecniche e fisiche. Ci hanno messo in difficoltà con la loro battuta e il gioco di Messina si è semplificato molto. Messina ha giocato una gran partita, noi probabilmente le abbiamo aiutate ma loro hanno fatto tutto bene. Hanno un bravissimo palleggiatore e mi vien da dire che sono più alte di 10 centimetri d’altezza, oggi non era la squadra contro cui noi dobbiamo fare la corsa in campionato. Dal primo giorno di raduno ci stiamo impegnando e sapevamo che questo per noi sarebbe stato un campionato difficile, la nostra vittoria sarà la salvezza. Non snobbiamo le gare più difficili ma sicuramente non ha aiutato la trasferta con l’aereo preso stamattina. Complimenti a Messina per quello che sta facendo e a cui auguriamo di raggiungere i propri obiettivi diversi dai nostri”.

Veronica Bisconti, libero di Castelfranco Pisa: “Sapevamo di venire in un palazzetto grande contro una squadra prima in classifica, ci abbiamo provato ed è stato difficile. Per noi era importante l’approccio a questa partita. Le qualità di Messina sono indubbie, noi potevamo esprimerci con un approccio più spensierato non avendo nulla da perdere, potevamo fare meglio giocando con più spavalderia”.

