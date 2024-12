Akademia Sant’Anna spazza via Castelfranco Pisa, decima vittoria stagionale

La sfida al PalaRescifina termina in meno di un'ora e mezza. Nel finale sostituita Diop, da capire le sue condizioni

MESSINA – Nessun problema per Akademia Sant’Anna contro Castelfranco Pisa. La società messinese ottiene la vittoria piena e le toscane tornano a casa senza aver conquistato nemmeno un set. Nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A2 la formazione locale archivia la sfida in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Parziali netti in favore di Akademia che comanda sempre il gioco e non deve mai lottare alle fasi finali nei tre parziali. Si tratta della decima vittoria in campionato, la quarta senza concedere set e sono tutte arrivate in casa al PalaRescifina.

Solito sestetto base per coach Bonafede che manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Rossetto e Mason, centrali Modestino e Olivotto con libero Caforio. Risponde coach Marco Bracci con Ferraro al palleggio e Zuccarelli suo opposto, in banda Sol Salinas e Lotti, centrali Colzi e Fava con Melissa Tesi libero, ma sin da subito Veronica Bisconti si alterna con la compagna in quel ruolo. In tre in doppia cifra per coach Bonafede: Mason (13), Rossetto (11), Modestino (10). Per la prima volta non va in doppia cifra Bintu Diop che nel finale di partita lascia il campo sorretta dal medico per un giramento di testa.

Un turno infrasettimanale che poteva nascondere insidie con la seconda di cinque partite ravvicinate, fortunatamente le tre centrali tutte in casa, ha portato via poco tempo e si spera poche energie. In classifica Akademia scappa via a quota 29 punti e fino al 26 dicembre avrà una partita in più rispetto alle dirette inseguitrici. Certo la condizione fondamentale è che l’opposto in casa Akademia possa riprendersi al più presto.

Akademia Sant’Anna Messina – Castelfranco Pisa 3-0

Primo punto per le ospiti e la partita prosegue in equilibrio fino a quando Diop non mette a segno tre punti consecutivi per il 4-2, il turno di battuta che vede capitan Carraro al servizio si chiude sul 5-2. La formazione di casa prosegue ad incrementare il proprio bottino e nonostante il primo time out speso da Bracci (7-3) l’inerzia non cambia. Massimo vantaggio di Messina +9 sull 13-4 e la panchina toscana interrompe il gioco. Due punti ceduti male da Akademia ma a ristabilire le distanze ci pensa Modestino, combattiva Pisa prova a non demordere e trova l’ace di Ferraro ma Akademia mantiene il vantaggio. Coach Bracci prova cambiando una pedina in banda, fuori Sol Salinas e dentro Tosi. Il cambio si chiude poco dopo senza che ci sia stato un miglioramento della situazione di Pisa, Akademia approccia ai venti con ampio margine. Nel finale di set Modestino procura ad Akademia nove set point, il primo è annullato da Colzi, l’errore successivo di Sol Salinas vale il primo parziale per Messina sul 25-16.

Nel secondo parziale sul 3-3 prima volta in vantaggio Castelfranco Pisa che approfitta di un errore in difesa di Messina e poi dell’attacco di Zuccarelli vale il break. Reazione immediata di Akademia che con Olivotto e Diop impatta. Poco dopo torna avanti Messina con break, tocco di seconda di Carrato e attacco vincente di Mason per il 10-8. Dopo quattro punti consecutivi delle locali la panchina ospite chiede time out. Al rientro con Modestino in battuta, anche un ace, Akademia prende il largo e Pisa torna a fare un punto dopo il 14-8. Sforzo delle pisane che con un contro parziale di 2-7 provano a riportarsi sotto. Coach Bracci opta per qualche minuto col doppio palleggiatore in campo, Diop e Modestino rimandano indietro le ospiti (19-15) poi arriva il time out ospite. Al rientro le padrone di casa mantengono le distanze e spinge Carraro sulla rete su una palla che resta a metà e conquista il primo di quattro set point, chiude subito Mason in parallela sopra il muro per il 25-20.

Nel terzo Akademia scappa subito via, sotto i colpi di Mason e capitan Carraro Pisa si ritrova sotto 5-1 e coach Bracci, dopo l’ace di Modestino, è costretto al time out. Al rientro Akademia prende il largo toccando il massimo vantaggio, +7, sul 12-5 con la panchina pisana che chiede il suo secondo time out. Massimo vantaggio subito rinnovato al rientro sul 13-6, poco dopo Messina sostituisce Diop, che ha subito un colpo fortuito, e manda in campo Guzin nel ruolo di opposto. Non cambia lo spartito del match con Akademia che dilaga con un vantaggio di sicurezza in doppia cifra, Guzin mette a terra il punto della palla match sul 24-13, Rossetto archivia la sfida con un muro poco dopo.

Tabellino

Risultato finale: 25-16, 25-20, 25-14.

Durata: 24′, 28′, 26′.

Arbitri: Danilo De Sensi & Giorgia Spinnicchia, Sebastiano Rizzotto (videocheck).

Mvp: Aurora Rossetto, schiacciatrice di Akademia Sant’Anna Messina.

Akademia: Norgini ne, Olivotto 8, Carraro 4, Modestino 10, Rossetto 11, Mason 13, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin 2, Diop 7.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Castelfranco Pisa: Zuccarelli 4, Colzi 10, Sol Salinas 5, Tosi 0, Vecerina 0, Ferraro 2, Tesi 0, Fucka ne, Fava 10, Lotti 3, Bisconti 0, Braida 0.

Coach: Marco Bracci. Assistente: Nicola Ficini.

