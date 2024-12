Situazione insostenibile in via S. Giovanni di Malta

In via S. Giovanni di Malta i marciapiedi sono occupati dalle auto che impediscono il transito ai pedoni. Ma la soluzione ci sarebbe

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Inoltro di seguito alcune foto per documentare una situazione ormai insostenibile riguardante l’accessibilità del marciapiede di via San Giovanni di Malta. Questa area riservata ai pedoni si trova in prossimità di una scuola centrale ed è fruito da genitori con bambini e da ragazzini che vanno da soli a scuola e sono costretti a scendere sulla strada correndo grave pericolo. Sarebbe urgente installare dissuasori che rendano accessibile il marciapiede da parte dei pedoni. Si potrebbe valutare anche la possibilità di far posteggiare le auto in orizzontale, visto la larghezza del marciapiede stesso. Grazie per la vostra attenzione”.

Dissuasori già installati in una parte della via S. Giovanni di Malta

Ricordiamo che a settembre di due anni fa, sulla base di una proposta avanzata da Tempostretto e ripresa dal vicepresidente della IV Municipalità, Renato Coletta, il Comune di Messina ha installato dei dissuasori in un tratto della via San Giovanni di Malta, che consentono il parcheggio in parallelo alla strada e, contemporaneamente, lasciano libero il passaggio per i pedoni. Si tratta in sostanza della stessa idea prospettata adesso dal nostro lettore, che ne chiede l’estensione a tutta la via. Sarebbe così possibile una convivenza ordinata e in sicurezza di auto e pedoni.