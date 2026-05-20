Per il XX Trofeo Piskeo oltre 1200 nuotatori, Giordano: “Ricordiamo una persona speciale”

Da venerdì la Cittadella Sportiva Universitaria ospiterà il Memorial Mirko Laganà, attesi atleti da sette regioni d'Italia e due squadre da Malta

MESSINA – La manifestazione giunge alla sua XX edizione e tra i numeri sempre importanti aggiunge anche alcune novità. Stamattina nell’aula senato del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina la presentazione ufficiale alla presenza del prorettore professore Giuseppe Giordano, il presidente della Ssd UniMe Franco De Francesco, il presidente della Fin Sicilia Sergio Parisi, il delegato Fin Provinciale Sergio Naccari e per gli organizzatori Grazia e Juri Laganà, mamma e fratello di Mirko.

L’evento Piskeo nasce 22 anni fa, si è fermato solo per il Covid, per ricordare Mirko Laganà nuotatore tragicamente scomparso in un incidente in moto. Da allora la famiglia, amici, parenti e compagni si sono impegnati e continuano a farlo per tenerne viva la memoria in un evento molto atteso non solo dalla società siciliane ma anche da società di tutta Italia e atleti internazionali. Anche quest’anno infatti saranno impegnati oltre a quasi tutte le realtà siciliane anche atleti tesserati in Calabria, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. A loro si aggiungono, facendo lievitare il numero a 1237 atleti iscritti, anche le due squadre di Malta ormai habitué della manifestazione.

Rispetto agli anni passati una sessione di gare in più. Si inizia venerdì mattina con gli Esordienti che proseguono al pomeriggio. Sabato mattina, inaugurazione ufficiale, e inizio delle gare per gli Assoluti che non gareggeranno a Serie bensì con batterie al mattino e finali al pomeriggio, sabato come nella giornata di domenica. Al già vasto programma si aggiunge, come ormai è tradizione, l’Australiana una gara ad eliminazione a cui partecipano solo i migliori atleti che si qualificano vincendo le gare sui 50 metri in programma. Menzione, premio e gara speciale i 50 dorso, la gara Piskeo, in cui Mirko Laganà era campione regionale.

Gli interventi alla presentazione del Piskeo

A fare gli onori di casa il prorettore Giuseppe Giordano: “Rinnoviamo sinergia con la famiglia Laganà e con chi vuole ricordare una persona speciale. Un evento cresciuto moltissimo dalla prima edizione, eravamo una famiglia che voleva tenere forte e vivo un legame con una persona importante. Siamo arrivati alla ventesima edizione e possiamo parlare di una grande rete e sottolineo che c’è l’impegno dell’Università a continuare”.

La madre Grazia Laganà, cuore pulsante dell’organizzazione aggiunge: “La prima edizione si svolse a Taormina, Peppe Giordano e l’allora allenatore Francesco Spada organizzarono nel mese di dicembre. Ringrazio chi si è impegnato, questa manifestazione è un grande segno di amore. Mirko ha dato tanto e qui ci sono tanti amici che dal primo anno sono stati con noi. Spero che Università e Ssd ci aiutino a ospitare i maltesi che verrano qui e avranno bisogno di allenarsi, perché noi da siciliani sappiamo accogliere”.

Sergio Parisi, presidente Fin Sicilia: “È sempre difficile parlare dopo Grazia, io sono presidente dal 2008 e quindi ho vissuto quasi dall’inizio la crescita del Piskeo. Tanti ragazzi siciliani sono cresciuti in questo trofeo, si sono formati ottenendo risultati nello studio, nel lavoro e nella vita. È importante il nostro mondo e va tramandata questa tradizione, veniva ricordata la piscina di Taormina che ricordiamo è ferma, mi rendo conto che c’e tanta strada ancora da fare. Posso però dire che non è facile arrivare alla ventesima edizione, ma ormai siamo noi che a volte non stiamo al passo di un evento che è diventato di tutti”.

Franco De Francesco, presidente Ssd UniMe: “L’università è in prima linea, noi che siamo il braccio sportivo siamo pienamente coinvolti. Partecipo per il secondo anno e siamo in prima linea, tra l’altro il nostro settore natatorio è il fiore all’occhiello e abbiamo ragazzi in forte crescita. Il Piskeo vede una partecipazione massiccia e questo serve anche a far conoscere la nostra Cittadella, contento che sia il punto di riferimento e spero negli anni a venire restasse la casa del Piskeo”.

Juri Laganà, organizzatore ha spiegato un po’ le novità tecniche e gli atleti più importanti: “Tra gli atleti di spicco ne avremo tre dell’Unime che hanno fatto medaglia ai Criteria Nazionali Giovanili e sono Emma Arcudi, Sabrina Ferrara e Silvia Raffa. A loro si aggiungeranno Matteo Palmisani, medaglia ai campionati italiani assoluti, e i siciliani Gianluca Messina, Vincenzo Maniaci e Giorgia Rinaldi, atleti che siamo orgogliosi di ospitare ogni anno. Nel Piskeo l’aspetto emozionale e tecnico sono importanti alla pari, nel programma per gli assoluti ci saranno le finali al pomeriggio, una novità rispetto allo scorso anno. Grazie al nostro staff con Simone Peditto, Peppe Bellocchio e Luca Pandolfo abbiamo anche un tramite con le società, e le ascoltiamo, e il supporto tecnico della Fin Sicilia. Ogni anno poi aumenta il numero dei maltesi che si iscrivono e che amano il Piskeo”.