 Messina. Incidente sul viale Giostra alto, auto si ribalta

Messina. Incidente sul viale Giostra alto, auto si ribalta

Redazione

Messina. Incidente sul viale Giostra alto, auto si ribalta

mercoledì 20 Maggio 2026 - 12:45

Paura nella mattinata lungo la carreggiata che conduce verso il centro città

MESSINA – Momenti di apprensione questa mattina nella parte alta del viale Giostra. Per cause ancora in corso di accertamento, una persona alla guida di un’auto ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva la carreggiata in direzione mare, finendo per ribaltarsi su un fianco al centro della carreggiata.

L’auto ha riportato vistosi danni nella parte anteriore, con il parabrezza completamente frantumato a causa della violenza della carambola.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale di Messina, guidate dal comandante Giovanni Giardina, per avviare gli accertamenti di rito e ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento, verificando anche il coinvolgimento di altri mezzi o se si sia trattato di un incidente autonomo.

Gli agenti hanno provveduto a isolare l’area interessata dal sinistro utilizzando il nastro segnaletico e posizionando i coni stradali per delimitare la corsia di marcia, al fine di garantire la massima sicurezza durante le operazioni di rilievo. Il traffico lungo il viale Giostra, in un tratto particolarmente nevralgico per il collegamento con gli svincoli autostradali e il centro cittadino, ha subito rallentamenti e parziali deviazioni, con lunghe code in direzione mare fino al completo sgombero della sede stradale.

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