Per la Power Team Messina doppio impegno nel fine settimana - Tempostretto

Assoluti impegnati a Paternò nel campionato regionale, Esordienti a Reggio Calabria nel Trofeo Anassilao

MESSINA – Doppio impegno per la Power Team nel weekend. Gianmarco Grifò e Riccardo Sidoti saranno impegnati al Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, in programma alla piscina “Nesima” di Catania, mentre i loro compagni gareggeranno a “1° Trofeo Anassilao”, che vedrà coinvolti a Reggio Calabria circa 250 atleti siciliani e calabresi delle società: Italica Sport, organizzatrice della manifestazione, Power Team Messina, SSD Unime, Penta Vibo, Arvalia Nuoto Lamezia, Calabria Swim Race, AQA Cosenza, Pianeta Sport Reggio Calabria.

Le gare recenti

E’ entrata nel vivo la stagione agonistica della Power Team Messina. E’ ricca, infatti, l’agenda degli appuntamenti della squadra presieduta da Alessandro Accolla. I nuotatori peloritani si sono ben comportati al “XII Meeting d’Autunno” di categoria, che si è svolto a Paternò presso l’impianto Giovanni Paolo II, test importante, soprattutto, per verificare la condizione generale ed individuale in vista dei successivi impegni in calendario.

Gli Esordienti Ilias Akhmetov e Lorenzo Iannello hanno confermato poi al “Trofeo Santa Barbara”, sempre nel comune etneo, di godere di una brillante forma. Akhmetov ha vinto i 50 e 100 rana Es. B, chiusi rispettivamente con in 42”60 e 1’29”30, mentre Iannello si è piazzato al terzo posto sia nei 100 che nei 200 rana Es. A; per lui i crono di 1’25”80 e 3’06”00.