Per l’UniMe vittoria e sorpasso in classifica contro la Cesport Italia

Importante vittoria in trasferta per la Ssd UniMe allenata da coach Misiti. Sugli scudi Ianc e Vinci con tre reti a testa nel 10-13 finale

Alla piscina Scandone di Napoli la Ssd UniMe di pallanuoto ha riportato un’importante vittoria in trasferta contro la Cesport Italia. La formazione locale, che precedeva in classifica, ha ceduto dopo una gara ben diretta dagli uomini di coach Misiti, sempre al comando e sempre sul pezzo gli universitari. Grazie ai tre punti maturati in trasferta la squadra peloritana, grazie a due vittorie consecutive, è risalita nella pancia del gruppo 4 di questo campionato di Serie B fino al settimo posto in graduatoria. Triplette personali per Vinci e Ianc, sempre più a suo agio in campionato e con la squadra, due volte a segno Geloso, Mazza e Cama, una rete per Sciabà.

Cesport Italia – Ssd UniMe 10-13

Ianc subito decisivo con due reti iniziali, sege per l’UniMe la doppia segnatura di Geloso, la seconda su rigore e il sigillo di Cama. La Cesport però risponde colpo su colpo e il parziale si chiude sul 5 pari. Nel secondo primo allungo ospite con Ianc a segno e due volte Vinci, la Cesport risponde solo nel finale in superiorità con la rete di Sciubba per il 6-8 a metà gara.

Nel terzo quarto tiene l’equilibrio, tre reti per Messina con Cama, Vinci e Sciabà, tre per la Cesport. L’ultimo quarto comincia con gli universitari avanti 9-11 che aumenteranno il divario negli ultimi otto minuti. Alla rete di Perrotta per i locali arrivano due reti ospiti con Mazza che fissano il punteggio sul 10-13 finale.

Tabellino

Cesport: Orbinato, Felicella 1, Parascandolo 1, Perrotta 1, Russo, De Martino 1, Corcione, D. Esposito 1, Del Buono, Femiano 2, Sciubba 1, A. Esposito, Torti, Cuomo 2. All. Gagliotta.

Ssd Unime: Caliri, Falsone, Geloso 2, Denaro, Milana, Albarino, D’Angelo, Vinci 3, Ianc 3, Mazza 2, Sciabà 1, Cama 2, Gennaro, Costa. All. Misiti.

Arbitro: Carrer.

Parziali: 5-5; 1-3; 3-3; 1-2. Superiorità: 4/13, 0/6. Rigori: 0/0, 1/1.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo