L'acqua si perde proprio in una zona servita h24 a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Antonina Cascio a Paradiso una perdita di acqua dolce da più di due mesi. Le segnalazioni all’Amam non sono servite a nulla. L’acqua, purtroppo, si perde 24h al giorno in quanto in questa zona c’è sempre. Grazie”.