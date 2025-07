I tecnici dell'Amam hanno terminato gli interventi ed è stata ripristinata l'erogazione dal serbatoio Torre Vittoria

Messina – Qualche disagio rientrato in poche ore in centro città dove, per una grossa perdita dalla rete idrica di via Tommaso Cannizzaro, si è reso necessario interrompere temporaneamente la distribuzione dell’acqua dalla Torre Vittoria.

I tecnici hanno terminato gli interventi prima delle 10.40 e la distribuzione è tornata regolare anche dal serbatoio di Torre Vittoria.