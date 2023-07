Pergolizzi ai 17 consiglieri: "Contenti per il rinvio del ricorso in ottobre? Che incoerenza" - Tempostretto

Il presidente del Consiglio comunale sul ricorso al Tar contro la sua nomina e i commenti degli avversari: "La loro soddisfazione stride con la linea processuale"

MESSINA – Ricorso al Tar contro la nomina di Nello Pergolizzi alla presidenza del Consiglio comunale. L’udienza pubblica è stata fissata il 3 ottobre a Catania. Per i 17 consiglieri dell’opposizione è “fondamentale una decisione in breve tempo” e si dichiarano soddisfatti per i tempi del giudizio. Sono i 17 che hanno firmato il ricorso al Tribunale amministrativo dopo che il 30 maggio scorso, in piena notte, era stato eletto Pergolizzi con 15 voti contro i 14 di Croce (qui la cronaca di quella notte). E, ora, ai 17 consiglieri, risponde proprio il presidente del Consiglio: “Non riesco a comprendere come possano i ricorrenti affermare di avere accolto favorevolmente la decisione del Tar. Una decisione che stride, e non poco, con la linea processuale da loro assunta”.

Aggiunge Pergolizzi: “I 17 consiglieri dapprima hanno proposto ricorso avanzando, addirittura, istanza cautelare di sospensione della delibera del Consiglio comunale per poi oggi, in fondo, a rinunciarvi” . Per il presidente, i consiglieri avrebbero dovuto evitare richieste che avrebbero gettato nell’incertezza il Consiglio. Al contrario, avrebbero dovuto puntare a risolvere “la questione solo nel merito, evitando burocrazie giudiziarie inutili e anche futili e che, di certo, non interessano alla cittadinanza”.

Infine una conclusione al vetriolo: “Concludo affermando che essere coerenti significa non cambiare mai idea e mettere in pratica ciò che si afferma con i fatti, anziché contraddire le proprie idee ponendo in essere comportamenti contrari alle proprie convinzioni”.

Articoli correlati