Perpendicolari al viale S.Martino: parcheggi in sosta vietata - Tempostretto

Situazione di plateale irregolarità tollerata da chi dovrebbe assicurare il rispetto delle regole

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Spett. redazione, vorrei non vedere certe cose, ma purtroppo si verifica quotidianamente che nonostante i divieti di sosta (giustamente apposti per agevolare l’uscita dopo la sosta) appena installati sul lato sinistro delle traverse chiuse al traffico che collegavano il viale S. Martino… si presenta questa scena. Ma vi pare normale? Ed è ancora più normale che nessun vigile urbano sanzioni questi cialtroni? Non ho proprio parole, tra l’altro così rimanendo le cose chi si avventura all’interno, per poter uscire dalla traversa deve per forza andare in retromarcia, rischiando l’incidente e sicuramente intralciando e rallentando chi proviene verso la direzione della stessa. Cosa dire, tanto lavoro per nulla! Solo in questa città…”.

Ci auguriamo che con un incremento dell’organico della polizia municipale, nel 2024, dopo il concorso al Comune nel dicembre 2023, possa rafforzarsi il controllo nel territorio. Il tutto in parallelo con una maggiore propensione al rispetto delle regole da parte di noi cittadini.