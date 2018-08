Santa Lucia sopra Contesse, i carabinieri sequestrano oltre un chilo di droga

Perquisizioni domiciliari a carico di pregiudicati e rastrellamenti lungo un’ampia zona collinare a Santa Lucia sopra Contesse. I carabinieri della Compagnia di Messina Sud, con l’ausilio dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Sicilia" di Sigonella e delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi specializzate nella ricerca di armi e stupefacenti, hanno setacciato l’area per diverse ore e hanno trovato alcuni contenitori in vetro – in parte interrati ed in parte nascosti tra i rovi – contenenti più di un chilo di marijuana, sequestrata a carico di ignoti.

Spetterà adesso alle indagini, immediatamente avviate dai militari del Nucleo Operativo di Messina Sud, stabilire a chi sia riconducibile lo stupefacente rinvenuto.