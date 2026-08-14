Perseguita l’ex moglie e terrorizza il vicino con rapina ed estorsione. Arrestato 37enne

Era ricercato dallo scorso 30 luglio, quando il giudice aveva emesso ordinanza di arresto

Fine della fuga per un 37enne di Barcellona Pozzo di Gotto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia locale. L’uomo era ricercato dal 30 luglio scorso, giorno in cui si era reso irreperibile per sfuggire ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per le ipotesi di reato di atti persecutori ai danni dell’ex moglie, nonché di estorsione e rapina nei confronti di un suo vicino di casa.

L’indagine è scattata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione Carabinieri, la decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale aveva scatenato nel 37enne una reazione violenta. L’uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie e minacciose reiterate nel tempo, appostandosi e transitando vicino a casa della donna, inviandole tanti messaggi e cercando di contattare telefonicamente sia lei sia i suoi familiari. Durante le indagini, sono emersi anche episodi di estorsione e rapina nei confronti di un vicino di casa dei parenti della donna. Le continue vessazioni avevano fatto sprofondare la vittima in un grave e persistente stato di ansia e paura, alimentando il fondato timore per la propria incolumità fisica.

Valutata la gravità degli episodi e il concreto rischio di reiterazione del reato, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto indispensabile la massima misura restrittiva a tutela della donna. Dopo due settimane di mirate attività info investigative di ricerca e controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono riusciti a localizzare e bloccare il 37enne.

L’arrestato è stato condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di decisione del giudice.