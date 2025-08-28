 Pestaggio a piazza del Popolo. Per i due arrestati anche il "Daspo Willy"

giovedì 28 Agosto 2025 - 09:17

Due provvedimenti di D.AC.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), comunemente noti come “Daspo Willy”, per gli autori del pestaggio di domenica scorsa, a piazza del Popolo. Per un 45enne romeno e una 40enne serba, già in carcere per tentato omicidio, che hanno diversi precedenti, scatta il Divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento nel territorio dell’intera provincia di Messina e Divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi della provincia per un periodo di 2 anni.

Il provvedimento del questore di Messina, Annino Gargano, perché in piazza del Popolo ci sono molti locali, meta di ritrovo anche per i più giovani, e i fatti hanno determinato una seria turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

