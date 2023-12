Piano d'emergenza, all'approvazione manca poco: ora le municipalità, poi Giunta e Consiglio - Tempostretto

L'assessore Minutoli sottolinea da tempo l'importanza del nuovo piano. Tra qualche settimana si concluderà l'iter

MESSINA – Il sì del Comitato consultivo di protezione ha dato il via libera al nuovo piano d’emergenza del Comune di Messina. L’iter può ora proseguire, con il passaggio alle Circoscrizioni, poi alla Giunta e infine al Consiglio comunale. Se ne parla ormai da tempo e più volte l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Minutoli, ha sottolineato nei mesi scorsi quanto sia importante approvare il piano per una città come Messina, in un territorio fragile come quello siciliano (e italiano).

Tra le novità principali ci sarà la nascita di un gruppo di protezione civile comunale, con il coinvolgimento di una settantina di persone, che saranno formate per affiancare le associazioni e garantiranno una risorsa importante in caso di emergenza. Negli ultimi tempi, alla prevenzione e alla sicurezza del territorio è stata data un’importanza sempre maggiore. Adesso il prossimo passo è proprio l’approvazione del piano.

