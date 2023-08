Piano di riequilibrio finanziario al Comune di Messina, via libera della Corte dei Conti - Tempostretto

La notizia è giunta questa mattina a Palazzo Zanca. Grande soddisfazione tra gli amministratori

MESSINA – Via libera della Corte dei Conti al Piano di riequilibrio del Comune di Messina. La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha comunicato al sindaco, Federico Basile, l’ “esito della Camera di Consiglio del 31 luglio”. Poche righe, in cui “si comunica che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nella Camera di consiglio”, ieri “ha deliberato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”. L’ultimo atto prima del semaforo verde si era consumato il 18 luglio scorso, con l’udienza alla Corte dei Conti. Il sindaco Basile aveva “esposto i principali contenuti della relazione sul Piano di riequilibrio “che ha sollevato la città di Messina dai disastri finanziari degli ultimi 30 anni”.

In gioco c’era la prosecuzione del percorso avviato dall’ex sindaco Cateno De Luca. E, in modo specifico, il futuro della città. Il sindaco Basile si è sempre detto ottimista. Oggi può tirare un sospiro di sollievo. E con lui i messinesi. I primi ad esprimere “grande soddisfazione” sono stati i consiglieri di Fdi Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò. Si dicono contenti “per l’esito positivo che la Corte dei Conti della Regione siciliana ha dato stamani sul piano di riequilibrio”. Senza guardare al colore politico, hanno fatto un “un plauso al sindaco Basile e a tutti gli uffici per il lavoro svolto negli ultimi mesi nell’interlocuzione con i magistrati contabili”. Il debito originario ammontava ad oltre mezzo milione di euro.