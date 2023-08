Piano di riequilibrio, le reazioni all'ok della Corte dei Conti - Tempostretto

Tutti contenti per l'approvazione del documento. Ma c'è ancora tanto da fare

MESSINA – Mentre il Comune di Messina tira un sospiro di sollievo e il sindaco Federico Basile esprime tutta la sua soddisfazione, non mancano i commenti trasversali all‘ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio dei conti di Palazzo Zanca.

De Luca rivendica: “Scelta corretta”

A cominciare ovviamente da quella di Cateno De Luca, che ha incardinato il piano: “L’approvazione da parte della sezione di controllo della corte dei conti per la Regione Siciliana, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il comune di Messina è la prova, qualora fosse stato ancora necessario, che la ricetta del sindaco De Luca con il Salva Messina era quella corretta! Nel 2018 la scelta del sindaco De Luca di dar vita al “Salva Messina” ha consentito di portare avanti con coraggio la rimodulazione del piano di riequilibrio assumendosi tutta la responsabilità su un dissesto che appariva inevitabile. Un documento che finalmente, dopo anni di impegno e sacrifici ha ottenuto il definitivo via libera oggi con la deliberazione della corte dei conti.

“Questo risultato eccezionale è stato possibile grazie agli sforzi delle ultime due amministrazioni, che hanno lavorato instancabilmente per ridurre la cifra debitoria da 550 milioni circa a 120 milioni di euro, attuando una serie di manovre e scelte coraggiose. Attraverso scelte impopolari ma necessarie, è stata presa in mano una situazione che prima era stata trascurata, aprendo una strada di speranza per il rientro a una gestione finanziaria più equilibrata e stabile per il comune di Messina”, dichiara il leader di Sud chiama Nord.

FdI soddisfatta

Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito positivo che la Corte dei Conti della Regione Siciliana ha dato stamani sul piano di riequilibrio!”. A pronunciarsi in questi termini sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone, che senza guardare al colore politico, fanno un plauso al sindaco Basile e a tutti gli uffici per il lavoro svolto negli ultimi mesi nell’interlocuzione con i magistrati contabili. In particolare, soprattutto il capogruppo Libero Gioveni, avendo votato negli anni sempre favorevolmente sin dalla prima versione del 2013 tutte le rimodulazioni del piano (ad eccezione dell’ultima in cui il gruppo si astenne per i dubbi sorti per il debito ATO 3), si dice convinto che il percorso seguito, in alternativa alla dichiarazione di dissesto richiesta invece da altri, sia stato quello più giusto e che oggi, certamente in una data storica per Messina, rilancerà un Ente che dimostra di essere sempre più virtuoso.

Cisl: Ora insieme ridisegniamo futuro della città

L’ok della Corte dei Conti al Piano di riequilibrio del Comune è una buona notizia, da cogliere con soddisfazione e positività, secondo il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, commentando l’arrivo del parere positivo da Palermo: “Così possiamo continuare a guardare positivamente al futuro perché la stabilità economica di un ente fondamentale per il territorio come il Comune è la base per guardare in maniera più serena alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività. E bisogna dare atto che questo parere conferma anche il buon lavoro, ripagato, dell’Amministrazione negli ultimi mesi. Adesso – conclude Alibrandi – riteniamo ci siano ancora più margini di manovra per lavorare in sinergia ed in rete per disegnare il futuro della città”.