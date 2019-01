La Ruota Panoramica aperta fino al 27 gennaio: l'atmosfera di festa continua

La Befana tutte le feste si è portata via, come di consueto, ma per chi vuole ancora godersi altri scampoli di divertimento c’è tempo fino a domenica 27 gennaio.

La Ruota Panoramica infatti, allestita l’8 dicembre nell’ambito delle iniziative dell’associazione Messina Incentro per Natale, resterà a Piazza Cairoli fino a fine mese per quanti vorranno ancora godere della magnifica vista sulla città. Smontate le casette del villaggio di Babbo Natale, riaperta al transito la via dei Mille, resta ancora la Ruota per quanti vogliono ancora assaporare l’atmosfera festiva magari approfittando del fatto che non c’è la fila dei primi giorni.

Soddisfatto anche quest’anno Francesco Barbera, sponsor della Ruota, per il gradimento da parte dei messinesi di una delle attrattive che sta diventando “tradizionale” insieme all’Accensione dell’albero e della Piazza. I numeri registrati infatti testimoniano il favore dei messinesi all’iniziativa. L’amministrazione comunale di Messina ha quindi accolto la richiesta avanzata dalla “Messina Incentro” riguardo la permanenza della Ruota Panoramica a piazza Cairoli, fino al 27 gennaio.

“Siamo lieti di comunicare la proroga – afferma Lino Santoro Amante, presidente della Messina Incentro – della Ruota Panoramica in piazza che, com’è noto è stata sponsorizzata dalla Caffè Barbera. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e, in modo particolare l’assessore Pippo Scattareggia, che ha accolto la nostra richiesta sulla base delle sollecitazioni ricevute dai commercianti di piazza Cairoli e zone limitrofe. La Ruota Panoramica è una innegabile attrattiva che potrà dare una spinta al commercio della nostra città soprattutto in occasione della stagione dei saldi. Oltre alla Ruota rimarranno in piazza anche i giochini per i più piccoli. Le iniziative della nostra associazione non si fermano al Natale tant’è che siamo già proiettati per il Carnevale 2019. Ringrazio, infine, gli sponsor che ci hanno permesso di regalare con il supporto di imprenditori e commercianti, un Natale indimenticabile ai messinesi”.