Piazza Casa Pia, quel muro recintato accanto all’area giochi per bambini VIDEO

L'assessore Minutoli: "Accertamenti in corso"

MESSINA – Da pochi giorni a piazza Casa Pia è apparsa una nuova rete arancione. A circa un metro di distanza dall’area giochi per bambini c’è un muro che presenta delle crepe e un rigonfiamento. E proprio per la sicurezza dei piccoli fruitori di scivolo, altalene e giostra, il Comune di Messina è intervenuto posizionando la rete di protezione. L’intervento è stato disposto dal dipartimento comunale alle manutenzioni. “Sono in corso gli accertamenti per capire la natura del rigonfiamento del muro”, spiega l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, che ha sollecitato gli interventi.

Nel frattempo il vento delle scorse ore ha staccato parte della rete arancione e i paletti di ferro rimasti scoperti rappresentano un pericolo per i bambini che frequentano l’area giochi.

