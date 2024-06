Piazza Unione Europea. Restaurata la scritta stilizzata “I love Messina”

Prelevata, trasferita in officina e riposizionata in piazza

In meno di una settimana, l’installazione “I Love Messina”, super fotografata dai croceristi appena giunti a Messina, è stata prelevata, trasferita in officina e riposizionata in piazza Unione Europea, grazie alla sensibilità dell’imprenditore che l’ha realizzata e donata alla città, dopo avere accolto l’appello di quanti sui social ne avevano evidenziato il pessimo stato nel quale era stata ridotta.

“I Love Messina” è diventata ormai l’immagine – icona, che i croceristi, provenienti da tutto il mondo, amano pubblicare sui loro profili social, veicolando insieme anche Palazzo Zanca che campeggia come sfondo.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore al Turismo Enzo Caruso, nel ringraziare per il pronto ed efficace intervento l’imprenditore, che per riservatezza preferisce non essere citato, auspicano “maggiore cura e rispetto verso quanto, come il verde pubblico, l’arredo urbano, le fontane e i pannelli turistici, concorre a presentare e promuovere la nostra bella Messina”.