Picchiano un coetaneo e gli rubano il cellulare, misura cautelare per 3 minori

L'episodio è avvenuto di sera nel centro di Messina e le indagini sono dei carabinieri

MESSINA – Calci, pugni, persino una spranga di ferro. Tre minori sono accusati d’avere aggredito un loro coetaneo e di avergli rubato il cappellino e uno smartphone. L’episodio è avvenuto in centro a Messina, di sera, e il minore, che ha riportato lievi lesioni, ha sporto denuncia. Ora i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno dato esecuzione a un’ordinanza della misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di tre ragazzi di origine egiziana. Sono indagati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale dei minorenni di Messina.

Il provvedimento cautelare è frutto di un’attività investigativa, svolta dai carabinieri della stazione di

Messina Arcivescovado.

Determinanti le dichiarazioni della vittima e le analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza. I militari dell’Arma hanno rintracciato i giovanissimi, trovando anche, da uno di loro, lo smartphone rubato.