Pina Teresa Lontri nuova segretaria generale del sindacato pensionati Spi-Cgil - Tempostretto

Succede a Gaetano Santagati e sarà affiancata da Nicola Mollica e Ignazio Lembo

MESSINA – L’assemblea generale dello Spi-Cgil Messina ha eletto Pina Teresa Lontri quale nuova segretaria generale del sindacato dei pensionati a conclusione dell’VIII Congresso provinciale. Già componente della segreteria dello Spi territoriale, succede a Gaetano Santagati andato a ricoprire un incarico regionale. Al congresso sono intervenuti il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, la segretaria generale dello Spi Sicilia Maria Concetta Balistreri e Stefano Cecconi del Dipartimento sanità Spi-Cgil nazionale.

Riflettori puntati sulle condizioni sociali degli anziani

Diverse le tematiche al centro dei lavori congressuali che hanno visto la presenza di ottanta delegate e delegati, pensioni, welfare, condizioni sociali degli anziani nel territorio, diritto alla salute. “Le politiche economiche degli ultimi anni, votate alla razionalizzazione delle risorse in sanità, la contrazione dei trasferimenti a Regioni e Comuni, hanno prodotto conseguenti riduzioni della spesa sociale, complessivamente intesa, destinata agli anziani”, ha fatto presente nella sua relazione il segretario Santagati. Per lo Spi, l’esigibilità del diritto alla salute, e quindi ad una buona sanità, da parte della popolazione anziana, e non solo, la povertà del territorio e delle pensioni, che spesso non garantiscono una vita dignitosa, sollecita tutti quanti a trovare soluzioni durature e risposte certe. Messo in evidenza come nei distretti della provincia si continui a registrare un arretramento della sanità pubblica, se non addirittura, in alcuni casi, alla totale chiusura di strutture ospedaliere già esistenti e fondamentali, come ad esempio nel caso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Diritto alla salute: denunce e mobilitazioni

Sui temi della garanzia del diritto alla salute, lo Spi-Cgil ha intrapreso molte iniziative di denunce e di mobilitazioni, comprese quelle sulla situazione delle liste d’attesa e la vertenza avviata sulla rete territoriale dell’emergenza e delle ambulanze attrezzate e con medico a bordo. “Continueremo nella nostra azione di rivendicazione, di iniziativa – ha detto la nuova segretaria generale dello Spi di Messina, Lontri – per migliorare le condizioni di pensionate e pensionati, promuovere il benessere con una forte contrattazione sociale territoriale facendo sentire la voce della popolazione anziana, sulla non autosufficienza, sul diritto alla salute e sulla sanità sempre meno universale, sui confronti già avviati e da intraprendere, sull’invecchiamento attivo, sulla mobilità urbana, sulle politiche abitative, sulle politiche di genere, sulla riduzione delle tasse, sulle crescenti povertà. Porteremo avanti l’azione di monitoraggio di importanti risorse messe a disposizione di servizi essenziali per le persone anziane e non autosufficienti”.

La segreteria provinciale

Eletta anche la segreteria provinciale, con i componenti Nicola Mollica e Ignazio Lembo, che affiancheranno la nuova segretaria generale.