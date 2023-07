Pinguini tattici nucleari, "Atm ti porta al concerto". Ecco come - Tempostretto

In occasione dell' evento di domenica 30 luglio sarà attivato un servizio navetta per raggiungere facilmente lo stadio di San Filippo. Tutte le informazioni

MESSINA – Arriva un altro grande evento in città e Atm Messina propone il piano straordinario di bus e navette per le migliaia di appassionati che domenica 30 luglio andranno a riempire lo stadio San Filippo per il concerto dei Pinguini tattici nucleari. Il servizio di bus navetta per la tratta “Zir-Bivio San Filippo”, consentirà di raggiungere lo stadio in tutta comodità. Un servizio molto apprezzato dagli utenti e che l’Atm Messina propone al fine di consentire un regolare afflusso e deflusso del pubblico allo stadio Franco Scoglio.

Navetta a disposizione dalle 10

La navetta sarà a disposizione dell’utenza sin dalle 10 e fino alle 15 con due mezzi. Il servizio sarà ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21 e dalle 23 alle 3. con 15 bus in servizio. Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3.00 del 1. Agosto 2023. Oltre alla navetta dedicata è sempre possibile usufruire della linea 1 Shuttle 100. Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno), si potrà acquistare negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM Messina e tramite le diverse applicazioni tra cui Atm MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro. Tutte le informazioni su servizi ed orari potranno essere consultate sul sito www.atmmessinaspa.it e sulle nostre pagine social.