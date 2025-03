Pinqua. “L’Iacp darà l’accesso all’area per i lavori ma serve una convenzione”

Il commissario Rovito: "Pronto a firmare un atto amministrativo con il Comune di Messina. Nessun ostacolo da parte nostra"

MESSINA – “Nessun problema da parte dello Iacp. Massima disponibilità all’accesso all’area per i cantieri. Sono pronto a firmare con il Comune un atto amministrativo. Serve un accordo o una convenzione. Non saremo certo noi a mettere ostacoli all’avvio dei lavori a Bisconte per il Pinqua, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare“. A rassicurare, e a smentire “guerre tra istituzioni, è il commissario dell’Istituto autonomo case popolari, Giovanni Rovito, che precisa: “Già nel periodo del sindaco De Luca, dall’Iacp si era manifestata la disponibilità. Ora va messa nero su bianco”.

giovanni-rovito

Sottolinea il commissario: “Si tratta di terre incolte. Non fanno parte del risanamento. E abbiamo già dato la disponibilità per i lavori nel cantiere di fronte. L’atto amministrativo servirà, senza pretese economiche, a definire la concessione dell’area. Poi, per i titoli di proprietà, si potrà anche andare a confrontarsi in una fase successiva. Come commissario, ho delle responsabilità sul piano legale”.

