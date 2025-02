“Pioggia e fango su Messina, quali interventi?” Scontro Musolino-Basile

"Mancati interventi e soldi non spesi, è fallimento", attacca la senatrice. Il sindaco: "Lavoriamo per il territorio e respingo ogni attacco gratuito"

MESSINA – Un nuovo durissimo scontro fra la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino e il sindaco di Messina Federico Basile. Il tema è il maltempo. In sostanza, l’ex assessora accusa l’amministrazione di non aver speso i soldi per intervenire con efficacia. E il sindaco risponde duramente, ricordando i tempi per realizzare progetti che anche Musolino ha sostenuto.

Musolino: “L’amministrazione chiarisca cosa fa contro questi fenomeni”

Ecco la senatrice: “Piove e la città annega tra fango e detriti trascinati a valle dai suoi torrenti. Le immagini che stiamo ricevendo da più parti sulla situazione a Zafferia, con il rischio del crollo del torrente, da Ponte Schiavo, da San Filippo, Bisconte, dalla circonvallazione tutta, e non ultima la tragicomica visione della via Don Blasco inaugurata da poco e sommersa ancora una volta di acqua, ci confermano che questa amministrazione non si vuole occupare della messa in sicurezza del suo territorio”. Lo dichiara la senatrice messinese Dafne Musolino.

“Al contrario – continua la senatrice di Italia Viva – proprio per non dover ammettere la pericolosità della realizzazione di aree di parcheggio posizionate su torrenti tombati, a breve riceveremo la consueta spiegazione che i fenomeni di allagamento sono dovuti alle copiose precipitazioni che si sono concentrate in poche ore, ricorrendo al consueto esempio del lavandino riempito d’acqua con uno scarico troppo piccolo per svuotarsi rapidamente”.



“Al netto degli esempi che poco interessano ai cittadini, ciò che emerge è che di fronte al mutare degli eventi climatici, che certamente si caratterizzano con piogge intense e concentrate in un breve lasso di ore, l’amministrazione non ha saputo adottare alcuna opera correttiva e man che mai di prevenzione.

Tutta la città, con i rilievi collinari alle spalle dai quali scendono i corsi d’acqua, si trova esposta ad un fenomeno di allagamento in cui la rete imbrifera non riesce evidentemente a contenere il volume e la potenza delle precipitazioni. L’amministrazione chiarisca alla città che cosa sta facendo per gestire questi fenomeni”.

La replica del sindaco Basile, “Musolino è stata assessora con me e De Luca e conosce bene la situazione”

“La senatrice Dafne Musolino – afferma il sindaco Federico Basile in una nota – conosce bene la città di Messina, perché per quattro anni è stata assessora con l’amministrazione De Luca e successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo con me. Sa perfettamente quali siano le dinamiche idrogeologiche del territorio, così come conosce le opere pianificate, finanziate e in corso di realizzazione per la messa in sicurezza della città. Le sue dichiarazioni non solo sono strumentali, ma diffuse proprio nel momento di massima intensità dell’evento climatico, alimentando confusione e allarmismo tra i cittadini. Questo, nonostante le criticità fossero state già localizzate e circoscritte. Fino a due anni fa Dafne Musolino era parte integrante dell’amministrazione comunale e ha votato in Giunta i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico, gli stessi che oggi, con incredibile incoerenza, finge di ignorare per creare allarmismo tra i cittadini. L’immagine – prosegue il sindaco Basile – che attraverso le sue dichiarazioni vuole restituire all’opinione pubblica parlando di una città che ‘annega tra fango e detriti’ è di una gravità inaudita”.

E ancora: “Insinua oggi che l’amministrazione non abbia fatto nulla, quando invece i progetti di regimentazione delle acque, la manutenzione dei torrenti e il rafforzamento della rete idraulica sono stati approvati anche da lei come assessora. Se oggi denuncia la situazione, dovrebbe avere l’onestà intellettuale di ammettere che le soluzioni anche da lei approvate necessitano di tempo per essere completate. Abbiamo in corso diverse situazioni di emergenza e per questo abbiamo attivato già dalle prime luci dell’alba il Coc e abbiamo proceduto a mandare squadre di soccorso su tutto il territorio comunale, ma la situazione è sotto controllo al momento. Siamo in costante contatto con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con la Protezione civile regionale, lavorando in sinergia tra le istituzioni, come è doveroso fare in queste circostanze. Per questo respingiamo al mittente questa ennesimo attacco gratuito e preferiamo concentrare tutte le nostre energie nell’assistenza alla comunità, collaborando concretamente con la presidenza della Regione”.

Controreplica di Dafne Musolino, “fallimento gestionale”

Ed ecco la controreplica della senatrice: “Basile non è in grado di rispondere su alcun quesito ma fa prestissimo, avendo avuto evidentemente un buon maestro, a gridare al complotto e allo sciacallaggio. Negli anni si hanno avuto gli strumenti, come i progetti approvati anche con il mio voto in Giunta, e i soldi per realizzare le opere, e non sono stati in grado di fare nulla e hanno perso anche gran parte dei soldi. Se del resto questa amministrazione non si fosse connotata per la sua inconsistenza e incapacità gestionale, avrei proseguito il mio percorso con loro, ma il fallimento gestionale è sotto gli occhi di tutti i messinesi. Troppo facile parlare di gestione dell’emergenza e diffondere messaggi rassicuranti mentre le persone assistono allo sfacelo causato da appena qualche ora di pioggia! Ridicolo appare poi questo ultimo perenne spot elettorale secondo il quale adesso dietro tutto quello che fa Basile c’è sempre l’ombra del presidente Schifani a garantire per lui. Ricordiamo tutti che fino a due mesi fa gli epiteti di questa amministrazione per il presidente della Regione erano fortemente denigratori e ingiurios. Che poi qualcuno sia stato fulminato sulla via di Damasco e convertito alle ragioni della maggioranza non ci stupisce nella misura in cui è chiaro che la coerenza non abita a palazzo Zanca”.

E ancora: “Invito Basile a rispondere ai quesiti che gli sono stati posti senza stracciarsi le vesti: chi amministra ha il dovere di rispondere e dimostrare che la sua azione non è fondata solo su suggestivi slogan ma su azioni concrete. Dopo due anni e mezzo di amministrazione Basile possiamo dire che abbondano i primi e mancano le seconde”.

