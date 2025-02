Maltempo, ancora esondazione al torrente Zafferia VIDEO

Messina. Situazione di nuvo allarmante nel fango e nell'acqua

MESSINA – Un disastro annunciato. Quello del torrente Zafferia, con la solita passerella di contrada Petrazze che non regge al flusso, non è una novità. Questa la situazione allarmante in queste ore, tra macchine nel fango e acqua che scorre a fiumi. L’incubo esondazione è ricorrente, non appena piove in modo torrenziale.

Di certo, occorrono interventi strutturali e il progetto c’è ma i tempi della burocrazia sono troppo lunghi. Un progetto da 30 milioni di euro per opere di adeguamento e sistemazione dell’alveo. Ha sottolineato di recente l’assessore per la Difesa del suolo Francesco Caminiti: “Abbiamo redatto un importante progetto per mettere in sicurezza il torrente e porre al riparo da possibili esondazioni le aree densamente abitate del villaggio e della borgata di Case Monalla. Il tutto in coerenza con l’azione sugli altri torrenti di Messina sud e nord“.

