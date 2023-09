Pippo Trimarchi entra nella squadra dell'Acr Messina - Tempostretto

L'editore di Tempostretto, a titolo personale e gratuito, curerà i rapporti con le istituzioni e il territorio

MESSINA – L’editore di Tempostretto Pippo Trimarchi, a titolo personale e gratuito, offrirà il suo contributo all’Acr Messina con un nuovo ruolo. A lui il compito di curare i rapporti con le istituzioni e il territorio. “Ripartiamo insieme” è il leitmotiv della nuova stagione sportiva della squadra, coinvolgendo le forze produttive cittadine. In quest’ottica si inserisce il coinvolgimento nel progetto di Trimarchi. “Un amico del Messina che già nella scorsa stagione ha dato supporto fattivo con la collaborazione di altri amici del Messina”, fa sapere la società. “Amici” come il consigliere Dario Carbone e l’esperto di sport Domenico Abbriano.

Per il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, “il coinvolgimento delle forze produttive e sociali della città intorno al progetto sportivo dell’Acr Messina è essenziale per rilanciare il calcio cittadino. Trimarchi si occuperà, con il management dell’Acr Messina, di iniziative volte a rinsaldare il legame del Messina calcio con il mondo delle imprese, dell’associazionismo, delle scuole e di ogni altra realtà positiva operante sul territorio della Città metropolitana di Messina”.

“Un impegno per il bene del Messina

Sottolinea l’editore (nella foto in basso con Sciotto, Basile e Carbone in occasione del crowfunding per la squadra): “Ho accettato la proposta del presidente, chiarendo, in premessa, che il mio impegno si svolgerà a titolo personale e gratuito per il bene del Messina Calcio, a cui mi lega un sentimento che condivido con gran parte dei messinesi, in città e nelle loro attuali collocazioni in Italia e all’estero”.