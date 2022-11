Piscina comunale, La Fauci chiede al Comune risposte sull'accesso ai disabili - Tempostretto

La struttura, riaperta da poco dopo la ristrutturazione, non permetterebbe "l'accesso ai disabili e ai bambini speciali"

MESSINA – Il consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci ha chiesto risposte all’amministrazione comunale su quella che definisce “un’incresciosa difficoltà vissuta dai disabili della nostra città”. Secondo quanto rileva il consigliere, alla piscina comunale “Graziella Campagna”, recentemente tornata in funzioni dopo anni di chiusura, “è negato l’accesso a disabili e bambini speciali”.

Dal 10 ottobre si è provveduto alla riapertura della piscina. L’assessore competente Massimo Finocchiaro preferisce in questa fase, contattato da Tempostretto, non commentare e in passato l’ex assessore Francesco Gallo e ora parlamentare ha ripercorso i problemi legati alla gestione della piscina. Che questa struttura abbia bisogno di un salto di qualità, in coincidenza con questa nuova fase, è stato più volte sottolineato dagli stessi amministratori.

La Fauci: “Serve una risoluzione immediata”

“L’aspetto peggiore di questa vicenda – dichiara da parte sua il consigliere La Fauci, in una nota diffusa alla stampa – è legato al fatto che la struttura sia stata oggetto di lavori di ristrutturazione nel 2021. Lavori che, a questo punto, vanno considerati incompleti. Come potrebbero esserlo, infatti, lavori di messa a norma che non consentono l’accesso facilitato ai disabili. Come è stato possibile? La regolamentazione italiana ed europea ha emanato svariati decreti per l’eliminazione definitiva di qualsivoglia negazione dei diritti per i disabili”. La Fauci chiede risposte e si augura “una risoluzione immediata in ogni struttura pubblica della città”.

