PalaMili e campi da tennis, direzione lavori alla catanese Co.Ge.Vi. - Tempostretto

Un anno fa l'affidamento alla Bcs costruzione srl. Ora un ulteriore passo in avanti. Oltre al palazzetto, previste anche due strutture esterne

MESSINA – Dopo l’affidamento dei lavori di completamento della palestra e di due campi da tennis nel villaggio Mili alla BCS Costruzioni srl, formalizzato nell’aprile 2022, arriva un nuovo, importante passo in avanti. Con determina n. 4125 del 15 maggio, è stata affidata anche la direzione lavori, verifiche e collaudi. Ad aggiudicarsela è stata la Co.Ge.Vi. srl, che ha sede legale a Catania, e ha partecipato con un’offerta al ribasso pari a 36,7 per cento. Costerà 25.407,85 euro, a cui andranno aggiunti oneri come l’Iva e il Cnpaia e si salirà fino a circa 51mila euro.

Il progetto originale è stato approvato con determina dirigenziale n. 11107/2021 ed è stato redatto dallo Studio Stancanelli Russo Associati. Prevede un importo complessivo di 1.018.000,00 euro, di cui circa 703mila esclusivamente per i lavori da realizzare (l’offerta al ribasso ha portato la cifra a quota 544.474,60 euro, Iva inclusa) e circa 90mila della sola tribuna da acquistare. Le risorse arrivano dai fondi Fsc 2014-2020, Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina.

Gli interventi

Proprio le tribune saranno uno degli interventi principali sulla struttura, che però sarà rimessa a nuovo anche sotto altri aspetti: scale, rampe, impianto di illuminazione interno ed esterno. Con le tribune prefabbricate si punta a una capienza di circa 6mila persone. E ancora i parcheggi, l’impianto di ventilazione dell’aria all’interno e l’impianto di smaltimento delle acque. Poi arriveranno, infine, i due campi da tennis, per rendere il PalaMili un impianto funzionale anche per altre discipline sportive.

Articoli correlati