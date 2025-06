Piscina Milazzo. Il Comune pubblica il bando per assegnare l’impianto in gestione

Il bando prevede un'assegnazione in gestione per 25 anni, le domande andranno presentate per via telematica entro il 28 agosto

MILAZZO – Buona notizia per la piscina comunale di Milazzo, il comune mamertino, tramite l’Ufficio Sport, ha pubblicato il bando per la gestione dell’impianto che sarà assegnata per 25 anni. Le offerte migliorative al rialzo su una base d’asta di 20 mila euro di canone annuo dovranno essere presentata per via telematica entro il 28 agosto alle ore 10.

Sul sito del comune si legge ancora: “La società che si aggiudicherà la concessione dell’impianto dovrà sostenere le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il canone potrà essere abbattuto, in caso di finanziamenti o mutui, attivati dal concessionario per lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, resi necessari per l’avvio e la gestione del plesso”.

Trapela dunque soddisfazione tra i nuotatori e sportivi milazzesi per una situazione che potrebbe dunque a breve sbloccarsi e definitivamente in vista della prossima stagione con l’assegnazione ad un nuovo gestore. L’assessore Nicosia aveva preso tempo in passato “per non sbagliare più sulla piscina” ma ha rispettato quanto detto a questo giornale precisando come il nuovo gestore avrebbe poi potuto riaprire a settembre/ottobre, i tempi ci sarebbero. Sempre sul pezzo era stato il Movimento Sportivi Milazzesi che in più occasioni ha chiesto conto all’amministrazione, non solo della piscina ma di tutti gli impianti, e che qualche mese fa aveva fatto sapere che c’erano già tre società interessate a presentarsi quando sarebbe stato pubblicato il bando per la piscina. Ora è il momento.

