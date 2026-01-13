Piscina di Villa Dante. “Spogliatoi fuori uso, enormi disagi per gli atleti”

L'allarme lanciato dai consiglieri Gioveni, Carbone e Currò

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò, “esprimono forti e serie preoccupazioni in ordine alla deficitaria condizione degli spogliatoi della piscina di Villa Dante che di fatto sono inibiti” e chiedono notizie “in merito alle soluzioni ipotizzate dall’Amministrazione per consentire la prosecuzione ordinaria delle attività”.

“Secondo le informazioni che abbiamo assunto dai fruitori dell’impianto natatorio – spiegano Carbone, Gioveni e Curró – gli spogliatoi della piscina avrebbero subìto delle copiose infiltrazioni che hanno ossidato e incrinato la parte muraria del soffitto e sembrerebbero essere necessari quindi dei lavori importanti per il ripristino che però evidentemente richiederebbero tempi lunghi”.

“La piscina di Villa Dante – proseguono i tre consiglieri – è giornalmente frequentata da numerosi atleti iscritti ad associazioni sportive, per cui occorre trovare una soluzione immediata considerata anche la nota penuria di impianti natatori in città”.

“Attualmente gli atleti sono costretti a utilizzare come spogliatoi di fortuna persino i locali della segreteria – aggiungono gli esponenti FdI – che però spesso rimangono senza corrente elettrica (e quindi anche al buio) a causa del basso amperaggio delle prese che non riescono a sostenere il carico di potenza dei phon”.

“Insomma – concludono Gioveni, Carbone e Curró – una condizione ambientale, logistica e strutturale davvero precaria per i fruitori della piscina di villa Dante per la quale l’Amministrazione deve porre subito rimedio, peraltro aggravata spesso anche da un non perfetto funzionamento della caldaia a causa di una temperatura dell’acqua non sempre ottimale”.