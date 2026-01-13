Mercato Vascone, al via i lavori per migliorare le condizioni del parcheggio di via Catania

Interventi sulla pavimentazione e sugli impianti per garantire decoro a operatori e utenza

MESSINA – Al via una serie di interventi mirati a riqualificare l’area del parcheggio a raso di via Catania, attualmente sede provvisoria del mercato “Vascone”. L’autorizzazione viabile numero 56, valida fino al 30 gennaio, segna l’inizio di lavori complementari ritenuti fondamentali per la vivibilità del sito.

L’intervento mira a migliorare le condizioni della pavimentazione e degli impianti nell’area di sosta, minimizzando i disagi per gli operatori mercatali e per l’utenza che usufruisce dei servizi del parcheggio a raso. La necessità di questi lavori emerge con forza dalle criticità riscontrate sul campo, dove l’attuale stato del suolo rende estremamente difficoltoso lo svolgimento delle attività commerciali.

La denuncia della Terza Municipalità

Proprio ieri mattina, il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, insieme ai colleghi del consiglio circoscrizionale, ha fatto un sopralluogo nell’area, denunciando condizioni di lavoro al limite della sostenibilità. “Le immagini non lasciano scampo, lavorare in queste condizioni non è giusto”, ha detto Cacciotto, evidenziando come la sede provvisoria presenti gravi carenze, inclusa l’assenza di bagni chimici per i mercatali.

Le foto scattate durante l’ispezione mostrano ampie pozzanghere e infiltrazioni d’acqua che invadono gli spazi destinati alla vendita, costringendo operatori e cittadini a muoversi tra fango e umidità. “Chi lavora nel mercato del parcheggio di via Catania è veramente un supereroe”, ha aggiunto il presidente, annunciando la redazione di un documento per rivendicare dall’Amministrazione Comunale condizioni “umane” e decorose in attesa che venga ultimata la struttura definitiva del mercato Vascone, situata proprio di fronte, i cui lavori sono appena ripresi.

Logistica dei lavori

Per consentire l’esecuzione degli interventi tecnici su pavimentazione e impianti, il Comune ha autorizzato i mezzi d’opera della ditta appaltatrice ad accedere e sostare nella bretella stradale di collegamento tra via Lucania e il parcheggio.

L’area di cantiere sarà attiva dal 12 al 30 gennaio 2026; l’accesso dei mezzi pesanti sarà regolato da movieri per garantire la sicurezza dell’area; la bretella interessata rimarrà interdetta al transito veicolare ordinario per tutta la durata delle operazioni.

L’obiettivo immediato è sanare le criticità igienico-sanitarie e strutturali più urgenti, offrendo una boccata d’ossigeno a un comparto commerciale che attende con ansia il ritorno nella propria sede storica.