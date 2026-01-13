Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa

Nel 2018 candidato del centrosinistra, ora entra nella squadra di Cateno De Luca in vista delle prossime elezioni

MESSINA – È Lino Summa, già ex candidato del centrosinistra fino al 2018, il nuovo membro di Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni.

Il coordinatore regionale di ScN Danilo Lo Giudice ha presentato il nuovo ingresso all’inizio della conferenza sulla Patrimonio spa: “Lino non ha bisogno di presentazioni. La sua famiglia da sempre è stata impegnata in politica e tanto ha dato al territorio. Con lui iniziamo questo percorso nel 2018, oggi lo presentiamo in forma ufficiale con una discesa in campo in prima persona che lo vedrà sicuramente protagonista”.

Poi Summa: “Io e mio padre siamo sempre stati impegnati in politica. Sono al fianco di Cateno dal 2018 e oggi ho deciso di scendere di nuovo in campo per dare supporto a questa squadra. Sono convinto che Basile e De Luca siano le persone giuste al momento giusto per il bene della città”.

De Luca: “Nel 2018 era nella lista sbagliata”

Cateno De Luca ha aggiunto “qualche riflessione, perché Messina ci ha dato trionfi ma anche qualche amarezza. Con suo padre, Nino Summa, ho avuto a che fare negli ultimi anni. Lui è stato 4 o 5 volte consigliere provinciale ed è stato ispettore della polizia municipale, poi andato in pensione. Ma è stato anche un grande giocatore del Messina. Con Lino, invece, ci siamo prima confrontati da avversari e il suo exploit nel 2018 mi è saltato all’occhio. Si trovava però nella lista sbagliata visto che per lo 0,1 o 0,2% non è arrivata al 5. Se non sbaglio era la lista Saitta sindaco e lui ha sfiorato i mille voti. Un risultato eclatante, perché è stato un quinto dei voti dell’intera lista. Cosa poteva significare farlo candidare in una lista molto più robusta?”.

Le vicende giudiziarie

Poi un passaggio sulle vicende giudiziarie: “Ne è uscito a testa alta e forse ci aspettiamo le scuse dello Stato. Questa scelta di Lino non è soltanto un momento politico. Penso anche al sogno di suo padre, di vederlo in un ruolo da consigliere comunale. Questa candidatura è un pezzo di storia della città di Messina”.