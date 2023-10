Pista ciclabile, birilli tolti per far passare le auto. Il sindaco Basile: "Non ci arrendiamo" - Tempostretto

Il primo cittadino: "Se continueranno ad essere danneggiati li metteremo in cemento"

MESSINA – Viale San Martino: di notte qualcuno ha tolto i birilli della pista ciclabile per fare attraversare le auto. Il sindaco Federico Basile si appella ai cittadini: “I cordoli sono soggetti a usura. Sennò li metteremo in cemento, Quando si tolgono i birilli, per fare attraversare le auto, come ha segnalato la polizia metropolitana con il comandante Giardina, significa che si è oltrepassato il limite. Mi sembra di lottare contro i mulini al vento. Ma non ci arrendiamo”.

È stata la stessa polizia metropolitana, con il comandante Giovanni Giardina, a provvedere a risistemare i birilli.

