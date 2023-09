Come si circola sul corso Cavour con e senza doppia fila

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ecco i cordoli che hanno scatenato le polemiche sui social. Sono stati installati su tutto il corso Cavour, poi sul tratto basso del viale Boccetta e si sta proseguendo sul viale San Martino, a monte e a valle. Come cambia la circolazione delle auto nelle zone in cui ci sono mezzi in doppia fila o furgoni in sosta per carico e scarico merci.

