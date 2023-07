Pista ciclabile. "Lavori completi entro ottobre". E al Trocadero già "il 12 agosto" - Tempostretto

I lavori nella zona nord proseguono "nei tempi previsti", spiegano ingegneri e direttori del progetto in Consiglio comunale

MESSINA – La pista ciclabile della litoranea sarà completata entro fine 2023, ma soprattutto il tratto in zona Trocadero, uno di quelli che attualmente sta creando maggiori disagi, sarà finito entro meno di un mese. Questo il responso dell’ennesima discussione arrivata in Consiglio comunale, su richiesta di 15 consiglieri dell’opposizione che hanno voluto vederci chiaro soprattutto sulle tempistiche, visti i tanti disagi vissuti dai cittadini nella zona nord di Messina, come testimoniato nel servizio di Tempostretto del 12 luglio scorso (clicca qui).

Gioveni: “A che punto sono i lavori?”

Ad avanzare i propri dubbi è stato Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che è partito anche da quanto fatto nella precedente legislazione, quando era non soltanto consigliere ma anche presidente della commissione Viabilità: “Avevamo dimostrato le difficoltà oggettive che ci sarebbero state con la pista ciclabile, sia per gli abitanti sia per le attività produttive. Sappiamo tutti poi com’è andata. Oggi vogliamo capire lo stato dell’arte: che tempistiche ci sono? Quando questi lavori saranno completati?”.

Chiusura entro ottobre

Le prime risposte le fornisce l’ingegnere Antonio Amato, presente in sostituzione del rup Salvatore Grillo, in rappresentanza del dipartimento: “Questa pista ciclabile è nata diversi anni fa con i finanziamenti utili a implementare le piste per ridurre il traffico veicolare. Inevitabile che la creazione della pista ciclabile vada a far restringere qualche altra cosa, che sia la strada o il passaggio pedonale. Queste difficoltà si possono mitigare, ma non annullare, perché l’area prima era totalmente destinata ai parcheggi e alla viabilità”. Amato spiega che il finanziamento ha scadenza “entro il 31 dicembre del 2023. Per questo non si poteva spostare il tracciato: si sarebbe dovuto rinunciare al finanziamento stesso. I lavori sono andati avanti e questo è uno dei cantieri in cui stanno lavorando nei tempi previsti e mi dicono anche bene”. E sulla tempistica chiude: “Le previsioni sono in linea e i lavori saranno completati entro ottobre”.

Al Trocadero “sacrifici fino al 10-12 agosto”

L’architetto Giovanni Lazzari, direttore dei lavori, parla poi dei tratti specifici: “I sacrifici di chi opera in zona Trocadero dureranno altre due settimane ma entro il 10-12 agosto noi contiamo di finire anche lì tutta la parte che ancora oggi è recintata. Nessuno ha mai detto che i lavori sarebbero finiti del tutto entro il 10-15-20 luglio. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una ditta molto collaborativa al punto tale d’avere implementato le squadre. Ora sono due e lavorano contemporaneamente”. Presente anche il vicesindaco Salvatore Mondello, che ha voluto ringraziare la ditta che sta lavorando su due fronti per la disponibilità dimostrata.