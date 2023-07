Pista ciclabile, riparte il cantiere a Pace. A che punto è il prolungamento a Sant'Agata VIDEO - Tempostretto

Qualche settimana fa residenti e commercianti avevano protestato: "Lavori fermi da più di un mese"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Operai e ruspe in azione sia a Pace che a Sant’Agata: i due villaggi sono interessati dal prolungamento della pista ciclabile. I lavori, iniziati a febbraio del 2023, avevano subìto una battuta d’arresto nel tratto del Trocadero (Pace) che ha scatenato le proteste dei residenti e commercianti della zona (vedi qui).

Viabilità in tilt nella zona nord

I lavori hanno messo a dura prova la viabilità di Messina nord, soprattutto con l’arrivo dell’estate e quindi del traffico supplementare verso le zone balneabili. A rallentare i lavori nei mesi passati è stata la modifica del progetto originario del tratto Principe-Papardo: dai 4 metri di larghezza previsti la pista ciclopedonale è stata ridotta a meno di 3 metri. Decisione scaturita anche in seguito alle proteste da parte dei cittadini che abitano o lavorano nelle attività letteralmente recintate dal cantiere (vedi qui).

Solo un tratto pavimentato in contrada Principe

Nel tratto di prolungamento in contrada Principe è già stata posata la pavimentazione ed è stata liberata dalle reti arancioni la parte già ultimata. Nella restante, in direzione nord, si lavora ancora nel sottosuolo per il ripristino dei sottoservizi, con notevoli criticità per il traffico veicolare, soprattutto nei casi in cui si incrociano a quell’altezza due bus che vanno in senso opposto o per il passaggio di ambulanze che si dirigono al Papardo.