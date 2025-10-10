 Pistolettate a San Fratello, indagano i Cc

Alessandra Serio

venerdì 10 Ottobre 2025 - 16:20

Militari sulle tracce di chi ha aperto il fuoco contro un'abitazione privata

Sono ancora tutti da decifrare i contorni dell’episodio avvenuto nella tarda serata di ieri a San Fratello. Approfittando del buio qualcuno ha aperto il fuoco contro un’abitazione privata. I colpi hanno danneggiato l’edificio ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Chi ha aperto il fuoco?

I militari dell’Arma della stazione locale e della Compagnia di Santo Stefano di Camastra sono ora a lavoro per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti.

Ascoltato il proprietario di casa

Il procuratore capo Angelo Cavallo ha già ordinato un sopralluogo più approfondito alla ricerca di tracce, mentre è già stato ascoltato il proprietario dell’abitazione presa di mira.

