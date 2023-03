Più efficienza negli uffici giudiziari: accordo tra Regione e Procura di Reggio per 3 progetti - Tempostretto

Un millone e cinquentomila euro per il “miglioramento dell’efficienza degli uffici delle Procure del Distretto di Reggio Calabria”

Firmato questo pomeriggio l’accordo tra Regione Calabria e Procura generale della Repubblica di Reggio nell’ambito del progetto “Miglioramento dell’efficienza degli uffici delle Procure del Distretto di Reggio Calabria”. Mezzo milione di euro per potenziare la strumentazione informatica delle Procure coinvolte per accelerare i tempi della Giustizia, anche in funzione di una maggiore qualità dei servizi erogati all’utenza.

Un percorso di cui la Regione Calabria è ente capofila e che coinvolge le Procure della Repubblica di Reggio Calabria, di Palmi, di Locri, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria. Si tratta di un’azione sperimentale, la prima in Calabria, che vuole porsi come best practice anche nel resto d’Italia.

Tre progetti per un milione e cinquecentomila euro

È la vicepresidente della Regione, Giusi Princi, a illustrare i dettagli del progetto: la fonte di finanziamento è legata al programma operativo Por e al Pnrr. Le risorse impiegate nelle azioni ammontano a 1 milione e 500 mila euro per realizzare tre macro progetti di cui questo è il terzo. Il primo era stato avviato con procuratore Bombardieri e riguarda la digitalizzazione degli archivi della procura antimafia di Reggio con un finanziamento di 470 mila euro, che vede già realizzato apposito software in corso di digitalizzazione, e si concluderà entro novembre 2023.

Il secondo progetto relativo alla riqualificazione e adeguamento infrastrutturale tecnologico e strumentale di nuovi spazi destinati a front-office della Procura presso il Tribunale ordinario di Reggio, per cui le risorse ammontano a 634.330 (500 mila ero stanziati in precedenza più un rifinanziamento di 134.330 mila euro), tempi di realizzazione settembre 2023

Il progetto odierno vede coinvolte tutte le procure del distretto con 370 mila euro di risorse destinate al potenziamento informatico.

La Regione trasferirà le risorse alla Procura che è soggetto attuatore. Il progetto si concluderà il 31 dicembre 2023.

Gli interventi

“Una giornata importante – sono le parole del Vicepresidente Princi – che sancisce una sinergia significativa tra la Regione Calabria e tutte le procure del distretto, per il tramite della procura generale. Obiettivo del progetto pilota estendibile alla regione e a tutta la nazione è quello di migliorare il sistema giustizia, renderlo più efficiente, più funzionale alle esigenze dei cittadini, e che garantisca dei servizi attraverso digitalizzazione e front office che permetterà di avere i servizi concentrati in un unico luogo”.

“Collaborano per un bene comune del territorio – ha affermato il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni – ottenuto finanziamento da parte della Regione per efficientare le tre Procure ordinarie e quella dei Minori del distretto, con una procedura pilota per tutta Italia. Ho sempre ritenuto che dobbiamo essere gli artefici di ciò che possiamo fare e questo è l’esempio che la Calabria non è ultima anzi, questa volta è la prima in Italia”

Presente il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo che dopo aver portato i saluti del Ministro parla di “una sinergia virtuosa tra soggetti istituzionali, come virtuosa è la Regione Calabria. La giustizia è un bene di tutti e questa è una nuova cultura che si afferma tra soggetti con un obiettivo comune”.

I procuratori Giovanni Bombardieri, Emanuele Crescenti e Giuseppe Salvatore Casciaro hanno sottolineato l’importanza di questa sinergia e per rendere servizio migliore alla cittadinanza. Roberto Di Palma mette in evidenza l’importante risultato che ridà fiducia ai cittadini verso la giustizia.

Erano presenti il Direttore generale del dipartimento programmazione Unitaria regionale Francesco Venneri e il dirigente del settore edilizia e lavori pubblici della Regione, Francesco Tarsia.