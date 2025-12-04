Più pubblico per il Messina, apre la tribuna B per studenti e famiglie

In vista del prossimo impegno in casa contro la Vigor Lamezia aperta la prevendita con diverse novità

MESSINA – In vista del prossimo impegno casalingo in casa tra Acr Messina e Vigor Lamezia la novità è l’apertura della Tribuna B per il resto della stagione. Riempita quasi del tutto durante la festa dei 125 anni del club ha creato uno spettacolare colpo d’occhio che la società vorrebbe replicare. Per questo motivo in vista della sfida valida come quindicesima giornata di campionato, domenica 7 dicembre alle ore 15, sarà possibile acquistare i biglietti anche in quel settore.

La tribuna B, stando alla comunicazione del club, è indicato per studenti e famiglie. Proprio per i primi prosegue l’iniziativa omaggio per i giovani e studenti di Messina e provincia che potranno richiedere il ticket omaggio per assistere al match. L’altra novità è che non saranno più solo gli studenti delle scuole, quindi per lo più minorenni, ma anche quelli più grandi grazie ad un accordo anche con l’Università degli Studi di Messina.

Prevendita aperta per la Vigor Lamezia

Prevendita aperta per la gara tra Acr Messina e Vigor Lamezia. Per assistere alla sfida in Curva il prezzo, già comprensivo di prevendita, è di 14,5€, Ridotto Amici della Curva 11,5€, ridotto over65 e donne 9,5€. In tribuna B intero 14,5€, ridotto over 65 e donne 11,5€. In tribuna centrale intero 17€. Per il settore ospiti il costo è di 14,5€.

Biglietti online sul sito PostoRiservato.it. In alternativa presso i punti vendita a Messina: Bar Maracanà (Viale San Martino 403), Ricevitoria Bossa (Via Tommaso Cannizzaro 132), Il Botteghino (Viale della Libertà 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Bar La Rosa Nera (SS 114 km 4,7), Tabacchi Manganaro (Giampilieri Marina). O in provincia: Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta), Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona Pozzo di Gotto).

Omaggio agli studenti di scuole ed università

Proseguono le iniziative omaggio con gli studenti. L’cr Messina grazie all’accordo con il Provveditorato agli Studi di Messina, invita tutti gli alunni delle scuole di Messina e provincia che potranno accedere gratuitamente allo stadio. La promozione, da questa partita, sarà valida anche per gli studenti dell’Università degli Studi di Messina, “invitati a vivere da vicino la passione giallorossa” fanno sapere dalla società. Qui il form da compilare.

Immagine in evidenza di Franco Raffa