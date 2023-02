Platì. Sequestrata azienda agricola realizzata abusivamente in area Parco - Tempostretto

Ai due imprenditori, inoltre, sono state contestate sanzioni per 13.000 euro, per numerose irregolarità rilevate nella gestione dei capi di bestiame

PLATI’ – Due imprenditori agricoli sono stati denunciati per invasione di terreni e abusivismo edilizio nell’area parco. I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro in collaborazione con i militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte nel corso di una attività di verifica presso un’azienda zootecnica con sede a Platì di proprietà dei due e zone di pascolo ricadenti nel comune di Molochio, hanno riscontrato la realizzazione abusiva di ampliamenti delle loro stalle, invadendo un’area ricadente nel perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte totalmente sottratta agli interventi antropici: l’intera area è stata sequestrata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Locri. Ai due imprenditori, inoltre, sono state contestate sanzioni fino a un totale di 13.000 euro, per numerose irregolarità rilevate nella gestione dei capi di bestiame, principalmente legate al pascolo abusivo e al mancato rispetto della normativa sui marchi auricolari che gli allevatori hanno l’obbligo di far apporre sui bovini di loro proprietà.