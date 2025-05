Playground e aree ricreative, il Comune a caccia dei fondi di “Sport illumina”

Il progetto ideato da "Sport e salute spa" e dal ministero dello Sport ha una dotazione finanziaria di 30 milioni: Messina partecipa al bando

MESSINA – Messina parteciperà all’avviso pubblico del ministero dello Sport per la “realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso”, lanciato attraverso il progetto “Sport illumina”. L’amministrazione comunale, con la delibera di giunta n.316 del 2 maggio, ha approvato la proposta di candidatura e ora bisognerà attendere.

Cos’è “Sport illumina”

Ma cos’è “Sport illumina”? Nella delibera è spiegato che si tratta di un’iniziativa approvata dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2024 con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro (saliti a oltre 30 secondo il sito ufficiale di “Sport e salute”). In pratica il ministero per lo Sport, attraverso il dipartimento per lo Sport, vuole portare avanti l’iniziativa ideata da “Sport e salute spa”, che punta a curare la progettazione e la realizzazione di playground sportivi in tutta Italia.

L’assessorato alle Politiche sportive guidato da Massimo Finocchiaro, per poter partecipare all’avviso, ha individuato 3 aree che hanno le caratteristiche giuste per poter partecipare al progetto, in vista della possibile creazione dei playground. O meglio di spazi “illumina” modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa. La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 maggio e poi bisognerà aspettare. Messina ha vinto nei giorni scorsi un bando simile, quello denominato “Bici in Comune” e che porterà nelle casse comunali 100mila euro.