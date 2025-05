Messina vince il bando Bici in Comune, 100mila euro per mare e monti in bike

"Un finanziamento nel campo della mobilità ciclistica e del cicloturismo con il progetto MareMontiInBike", annuncia l'amministrazione comunale

MESSINA – “Il Comune di Messina segna un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio, aggiudicandosi il bando nazionale “Bici in Comune”. Bando promosso dal ministero Sport e Giovani. Grazie a questo successo, la città potrà beneficiare di un finanziamento di 113.000 euro, destinato a promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo. In primo piano il progetto MareMontiInBike: sicurezza, gamification (si utilizzano il gioco e gli aspetti ludici per imparare ad andare in bici, n.d.r.) e cicloturismo per una Messina più verde e attiva”. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale.

“Il progetto prevede una serie di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, alla promozione del turismo in mountain bike e alla sensibilizzazione dei cittadini all’utilizzo della bicicletta nei tragitti quotidiani casa-lavoro, casa-scuola e casa-sport. Un’attenzione particolare sarà rivolta all’incentivazione dell’uso della bici tramite un concorso innovativo basato sulla Gamification, volto a coinvolgere attivamente la cittadinanza e a premiare comportamenti virtuosi”, si legge in una nota.

Gli interventi previsti nel campo della mobilità ciclistica a Messina

Linea di attività 1:

– Installazione di una stazione di mountain bike e biciclette ibride a pedalata assistita, presso Colli Sarrizzo – Quattro Strade, punto strategico per l’intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati (costo: 20.000 euro).

– Concorso di incentivazione all’uso della bici basato sulla Gamification, per stimolare il coinvolgimento, il cambiamento delle abitudini e l’innovazione, anche attraverso premi e bonus economici (costo: 30.000 euro).

Linea di attività 2:

– Messa in sicurezza di un tratto di pista ciclabile che collega il centro urbano al villaggio di Torre Faro, mediante l’installazione di una barriera di protezione (costo: 35.000 euro).

Linea di attività 3:

Organizzazione di eventi aggregativi dedicati al mondo della bicicletta e della mobilità alternativa, con il coinvolgimento di scuole, associazioni sportive, associazioni ambientaliste e stakeholder territoriali. Gli eventi saranno così strutturati:

BICI – EDUCAZIONE: incontri nelle scuole per educare al corretto uso della bicicletta.

BICI e SPORT: gare ed eventi sportivi realizzati con il supporto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

BICI – SALUTE: promozione del progetto “Mare-Monta-in-Bike”, convegni sui benefici della bici per la salute e la “Passeggiata della Salute” su percorsi cittadini e collinari.

BICI – VILLAGGI & FORTINI UMBERTINI: valorizzazione delle bellezze del territorio attraverso itinerari tra mare, monti e fortificazioni storiche.

“Un sentito ringraziamento ai nostri partner ufficiali: Passione Mtb, Asd I Lupi dei Peloritani, Aps Fiab Messina Ciclabile, il cui contributo sarà fondamentale per la riuscita delle attività e il coinvolgimento della comunità”, fa sapere l’amministrazione comunale.

“Siamo orgogliosi di questo importante risultato che premia l’impegno dell’amministrazione verso una città sempre più sostenibile, innovativa e attenta alla qualità della vita dei cittadini,” dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile. “Con questi fondi potremo realizzare interventi concreti per la sicurezza, la promozione e la diffusione della mobilità ciclistica, valorizzando il nostro straordinario territorio e offrendo nuove opportunità di benessere, turismo e socialità. Ringrazio tutti i partner e le associazioni che, insieme a noi, credono in una Messina più sostenibile. Si tratta di interventi e iniziative che rappresentano un’opportunità importante per promuovere stili di vita salutari e far scoprire angoli suggestivi della nostra città”, conclude il sindaco..

