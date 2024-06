Pnrr, a Milazzo un milione e mezzo di euro per l’ex asilo nido di San Pietro

In arrivo un corposo finanziamento per il Comune, che avvierà interventi di riqualificazione per l’ex asilo di San Pietro

MILAZZO – Milazzo è tra i Comuni beneficiari del finanziamento del Pnrr relativo al “Piano nazionale per gli asili nido” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In arrivo un finanziamento da 1.440.000 euro. Le somme, ha annunciato l’Amministrazione Comunale, saranno utilizzate per interventi di efficientamento e riqualificazione dell’ex asilo di San Pietro.

Tempi ridotti per l’appalto dei lavori, che dovrà avvenire entro ottobre. L’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo ha commentato: «Occorrerà subito redigere la progettazione esecutiva, acquisire i pareri in conferenza dei servizi e bandire la gara al fine di rispettare, anche questa volta, gli obiettivi del Pnrr. Siamo contenti di essere riusciti ad intercettare anche questo ennesimo finanziamento, che ci consentirà di ottimizzare l’offerta dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Soddisfatto il sindaco Midili, che ha sottolineato l’intenzione di continuare ad intercettare somme provenienti dai bandi nazionali e regionali al fine di avviare opere di rigenerazione urbana.