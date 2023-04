Pnrr. Asse Messina-Milano, Basile a "lezione" da Sala sulla gestione degli investimenti - Tempostretto

Il sindaco di Milano parla su Raitre dei ritardi italiani per il Piano e annuncia un incontro con il primo cittadino messinese

“Questa settimana riceverò il sindaco di Messina, Federico Basile, un sindaco nuovo che mi dice: Mi dai una mano a capire come posso gestire gli investimenti? Viene da me e ci ragioniamo. Io sono disponibile a dare una mano”. Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, nel corso del programma di Raitre condotto da Lucia Annunziata, “Mezz’ora in più”, ribadisce la sua provocazione riguardo al rischio nazionale di perdere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Noi abbiamo progetti per rifare scuole, case popolari e per comprare bus. Se ci danno i fondi li investiamo. Non vogliamo togliere fondi del Pnrr a nessuno. Se ci sono però fondi inutilizzati, senza togliere niente agli altri, noi siamo pronti a investirli. Per questo dico: in caso dateli a noi”.

Un’affermazione che ha provocato la reazione, tra gli altri, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Affermare ‘diamo i soldi a chi li sa spendere’ significa lasciare indietro un pezzo di Paese, coloro che sono in difficoltà e che, invece, proprio per questo loro deficit, andrebbero sostenuti di più dal governo e dalla comunità nazionale” (fonte Ansa). Il rischio di perdere il “treno del Pnrr” è stato commentato così dallo stesso sindaco di Messina al Tgcom24: “Il governo deve incentivare, e penso che lo stia facendo, la capacità di spesa, spesso imbrigliata nella burocrazia. Non possiamo permetterci di fallire quest’occasione”.

Nell’ambito di questo discorso, Sala ha annunciato l’incontro con Basile (nella foto in occasione del viaggio milanese durante la campagna elettorale). Ormai l’ex assessora Carlotta Previti, esperta in progettazione, fa parte del passato, e proprio nei giorni scorsi ha presentato il progetto finanziato dal Pnrr di “rinascita culturale e sacra” a Santa Lucia del Mela. Nel frattempo, mentre il leader di Sud chiama nord, Cateno De Luca, rivendica su Facebook la capacità di spesa nel periodo della sua amministrazione a Messina, Basile cerca nuove sponde politiche. Archiviata la rottura con l’ex vicesindaca del periodo De Luca, senza che i motivi siano stati sviscerati fino in fondo, il sindaco di Messina apre una nuova fase nella progettazione.

Articoli correlati