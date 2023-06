Pnrr, ecco il bando per la messa in sicurezza del "Seguenza" - Tempostretto

La Città metropolitana pubblica l'atto per affidamento ed esecuzione dei lavori per un importo di 4.085.000 euro

MESSINA – Al via il bando per i lavori di messa in sicurezza del liceo “Seguenza”. La Città Metropolitana di Messina ha avviato l’iter di affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, Dopo il bando relativo al “Maurolico”, Palazzo dei Leoni ha pubblicato il nuovo atto per un importo complessivo di 4.085.000 euro di cui 3.117.076,67 euro sono a base di gara.

I finanziamenti dell’Unione Europea Next Generation Eu, legati al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) permetteranno “la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l’aggiornamento delle indagini integrative e l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico delle strutture, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e di condizionamento dell’edificio scolastico di Via Sant’Agostino”, si legge in una nota della Città metropolitana.

316 giorni di lavoro e rispetto dell’ambiente come priorità



L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte andranno presentate entro le ore 13 del prossimo 22 giugno.

La durata del contratto d’appalto è stata fissata in 316 giorni naturali e consecutivi, esclusi 45 giorni per la progettazione definitiva e 30 giorni per la progettazione esecutiva.

Si legge sempre nella nota della Città metropolitana: “Il progetto è stato redatto nel rispetto di due criteri particolarmente rilevanti per l’Unione Europea: il primo è il Do No Significant Harm (Dnsh), in cui si prevede che gli interventi inseriti nei Pnrr nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. Il secondo è rappresentato dai Criteri ambientali minimi (Cam)”.